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Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı - Son Dakika

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı

12.10.2021 02:10

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı Takside bulunan şoför ve yolcu hafif şekilde yaralandı Eyüpsultan Göktürk mevkiinde seyir halinde olan ticari taksi bir anda yola çıkan ata çarptı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı

Takside bulunan şoför ve yolcu hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk mevkiinde seyir halinde olan ticari taksi bir anda yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında taksi şoförü ve yolcusu yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen at ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, 00.30 sıralarında Eyüpsultan D-020 Karayolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanından yolcu alan Şevket Demirbozan idaresindeki 34 TJD 92 plakalı taksi, Göktürk mevkiinde yola çıkan başıboş atı yoğun sis nedeniyle fark etmeyerek ata çarptı.

Yola çıkan at hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle at savrulurken sürücü Şevket Demirbozan ile yolcusu Milena Durdic yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla taksiden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda önlem aldı

Polis ekipleri, yoğun sisin olduğu yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kazaya karışan taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada hayatını kaybeden at ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı

Eyüpsultan, Ambulans, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ticari taksi ata çarptı - Son Dakika
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