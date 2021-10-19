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Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'tan kısa kısa

19.10.2021 16:44
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Zara ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Zara Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Şimşek ve yönetimi, Kaymakam Meriç Dinçer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Şimşek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, günün önemini ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi.

Hatıra fotoğrafının çekildiği kutlamaların ardından Belediye Düğün Salonu'nda Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği ekim ayı toplantısı düzenlendi.

Köksal, adaylığını açıkladı

Sivas'ta öğrenci ve personel taşımacılığı hizmeti veren Haluk Köksal, Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Ocak 2022'de yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Köksal, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "Daha güçlü ve ilkeli yönetim anlayışıyla bütün şoför esnaflarımızı temsil etmek için bu yola çıkıyoruz. Esnafın derdiyle dertleşecek bir anlayışla yönetmek için adayım." dedi.

Birleştiren ve kaynaştıran bir yönetim tarzını benimseyeceklerini dile getiren Köksal, "Ekonomik ve sosyal anlamda tüm sıkıntıları bilen biri olarak çözüm üretmek için adayım. Artık değişim zamanı geldi." diye konuştu.

Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa

Muhtarlar Günü, Meriç, Sivas, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika


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