Sokak köpeğini sopayla vurarak yaralayan kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ataşehir'de sokakta yaşayan köpeği sopayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle hakkında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Kılıç ile müşteki Belma Uzun katıldı.

Savunmasını yapan sanık Hasan Kılıç, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Bu köpeği ben de besliyordum. Mahalledeki köpekleri de besliyorum. Ayrıca benim de hayvanlarım var. Ben de hayvanseverim. Pişmanım." diye konuştu.

Müşteki Belma Uzun ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "4 yıldır beslediğim sokak köpeği uysal ve ısırmayan bir köpektir. Video kayıtlarında hayvanın kendisini savunamadığı görülmektedir. Sanık, köpeği 2 bina arasına sıkıştırarak kafasına vurmak suretiyle öldürmek istercesine yaralamıştır. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum." dedi.

Duruşmada daha sonra olay anına ilişkin görüntüler mahkeme salonunda izlendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Berna Uzun'un suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti.

Sanık hakkındaki imza atma şartını içeren adli kontrol kararını kaldıran mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yapılmasının istenmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın, sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin, sanık Kılıç tarafından sopayla vurularak kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarında bulunduğu aktarıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Hasan Kılıç'ın, köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını iddia ettiğini, bunun üzerine sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Tedaviyi yapan veterinerin, köpeğin kafasında parçalı kemik kırığının bulunduğu yönünde rapor verdiği aktarılan iddianamede, sanık Hasan Kılıç hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Kılıç'ın yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.