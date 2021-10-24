Söke'de boğa güreşi düzenlendi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde boğa güreşi etkinliği yapıldı.
Güllübahçe Mahallesindeki etkinlikte çeşitli şehirlerden 200 civarında boğa güreşti.
Mahalle muhtarı Yusuf Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen boğa güreşlerinin bu sene ilgiyle takip edildiğini belirtti.
Çam, etkinlikten elde edilecek gelirin mahalleye güvenlik kamerası alımı için kullanılacağını söyledi.
Güreşleri Kaymakam Ümit Hüseyin Güney de izledi.
Kaynak: AA
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