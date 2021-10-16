ADANA'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, olası kazaya davetiye çıkardı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan 9 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı. Güvenlik nlemi almadan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi. Tehlikeye aldırış etmeyen kadın, olası kazalara davetiye çıkardı. Dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın, elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.