NEW Apple, kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'u, ölümünün 10'uncu yılında, şirketin sitesinde yayınlanan yeni bir kısa film ve Jobs ailesinin açıklamasıyla anıyor.

Şirketin sitesinin ana sayfasında alt yazılı olarak da yayınlanan kısa film, 5 Ekim 2011'de pankreas kanserinden ölen Jobs'un yaşamını fotoğraflar ve videolarla anlatıyor.

Sitede ayrıca Jobs ailesinin açıklamasına da yer veriliyor.