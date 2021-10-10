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Son dakika... Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle 500'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle 500'den fazla kişi gözaltına alındı

10.10.2021 16:53
Son dakika... Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle 500'den fazla kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle son 3 günde en az 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle son 3 günde en az 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Srinagar bölgesinde gerçekleşen saldırılar sebebiyle polis, son üç günde Cammu Keşmir bölgesi genelinde 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Polis yetkilileri, geçen haftadan bu yana silahlı saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle yıl başından bu yana ölenlerin sayısının 28'e yükseldiğini kaydetti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'inin Müslüman, 7'sinin ise Hindu ve Sih azınlık topluluklarına mensup olduğu belirtildi.

Polise göre, gözaltına alınanlar arasında "dini grupların üyeleri ve Hindistan karşıtı eylemciler" yer alıyor.

Polis daha önce yaptığı açıklamada, saldırıları "terör olayları" olarak nitelendirmişti.

Saldırılara dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıların tüm boyutlarıyla ortaya konulması için çalışmalara devam edildiği belirtilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Müslüman, Pakistan, Polis, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle 500'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle 500'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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