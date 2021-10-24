Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nadir T'nin kullandığı 24 ET 007 plakalı kamyonet Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yoldaki büyükbaş hayvana çarparak kontrollünü kaybetti.

Aynı güzergahta seyir halinde olan Selami K. idaresindeki 24 AAC 521 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf K. idaresindeki 24 AAV 266 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Nadir ve Selami'nin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Neşe K. ile Gülseren T. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan yol, telef olan hayvan ve araçların karayolları ekiplerince yoldan kaldırılması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.