Son dakika haber! ABD'de 10 kişilik aileyi taşıyan at arabasına araç çarptı: Çift öldü, çocukları yaralandı - Son Dakika

NEW ABD'nin Virgina eyaletinde bir sürücünün at arabasına çarpması sonucu teknolojiden uzak durmalarıyla tanınan Amiş toplumu üyesi ailenin fertlerinden anne-baba öldü, 8 çocuk yaralandı.

Virginia polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir otomobil yavaş ilerleyen at arabasını geç fark edince duramadı ve Amiş toplumundan 10 kişilik bir ailenin içinde olduğu at arabasına çarptı.

Cumberland ilçesindeki kaza sonucu Barbie Esh (38) ve kocası John Esh (39) hayatını kaybetti. En küçüğü 9 aylık, en büyüğü 16 yaşında olan 8 kardeş çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çocuklardan 2'si taburcu edilirken 6'sının hala gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Polis raporunda, at arabasının arkasında gerekli olan "yavaş hareket eden araç" işaretinin bulunduğu ve arka lambalarının çalıştığı, suçlanan otomobil sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Son zamanlarda dikkatsiz sürücüler yüzünden Amişlerin zarar gördüğü kazalar artarken geçen hafta Virginia'nın Richmond bölgesinde de bir sürücünün Amişlere ait at arabasına çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Amiş toplumu

Reform hareketleri ve dini baskılar nedeniyle 18. yüzyılda İsviçre ve Almanya'dan dini özgürlük vadeden ABD'ye göç eden ve bugün nüfusu 300 bini bulan gelenekçi Hristiyan mezhebi, hala Avrupa'dan ABD'ye göç ettikleri günkü şartlarda yaşıyor.

Çocuklarını devlet okullarına göndermek yerine kendi kiliselerinde eğitmeyi seçen ve vergi vermek istemeyen dini topluluk, tercihlerinin yasalarla çelişmesi nedeniyle birçok eyalette yaşama şansı bulamıyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, traktör dahi kullanmayan Amişler, tarlalarını at arabalarıyla sürüyor, mahsulleri modern çiftlik teknolojileri olmadan ekip biçiyor ve hasat ediyor.

Amişler, otomobil yerine "buggie" adı verilen at arabalarıyla yolculuk yapıyor.