Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde, araçlarında uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yolda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde kapsamında şüpheli bazı araçlarda arama yapan ekipler, 750 gram esrar, 270 paket gümrük kaçağı sigara ve 100 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Şüpheli 3 sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Adana'da jandarma denetimlerinde 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika