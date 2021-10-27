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Son dakika haber! "Arabam çizildi, niye bakmadın" tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! "Arabam çizildi, niye bakmadın" tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü

27.10.2021 00:52
Son dakika haber!

Son dakika habere göre Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi üzerine "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi üzerine "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı (24) çağırdı. Ahmet Ü'nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Site sakinlerinden Bekir Candan, "Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklaşma olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Arabam çizildi, niye bakmadın tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 'Arabam çizildi, niye bakmadın' tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! "Arabam çizildi, niye bakmadın" tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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