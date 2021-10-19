Son dakika haber... Eniştesine ateş edip, tabanca kabzasıyla başına vurdu - Son Dakika

alacak nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet K.'nin ayağına ateş edip, tabanca kabzasıyla da başına vurdu. İş yerinden sedyeyle çıkarılan Mehmet K., hastaneye kaldırılırken, kaçan Serdar K. ise aranıyor.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 48 bin lira alacağı olan Serdar K., eniştesi Mehmet K.'nin işlettiği, elektronik malzemeler satılan iş yerine geldi. Burada ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar K., belinden çıkardığı tabancasıyla eniştesine önce 3 el ateş etti. Ayağına mermi isabet eden Mehmet K., yaralı halde kayınbiraderinin elinden silahı almaya çalıştı. Arbede sırasında şarjör yere düşerken Serdar K., bu kez tabancanın kabzasıyla eniştesinin başına vurdu. Mehmet K.'nin başından kanlar akarken, Serdar K. de otomobille kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Mehmet K.'yi sedyeyle iş yerinden çıkarıp, ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Serdar K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.