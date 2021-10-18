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Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

18.10.2021 20:44

Son dakika haberleri... Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçelerinde uyuşturucuya geçit yok Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne polisin düzenlediği operasyonda 62 kilo kubar esrar ve 703 kök Hint keneviri...

Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi

UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçelerinde uyuşturucuya geçit yok

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne polisin düzenlediği operasyonda 62 kilo kubar esrar ve 703 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kentin dört bir yanında devam ediyor. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde Hint keneviri ekili iki bahçeye operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda bahçede 357 kök ekili Hint keneviri, 33 kilogram satışa hazır kubar esrar maddesi, çok sayıda yaşam malzemesi ve esrar paketlemekte kullanılan malzemeler ele geçirilirken, R.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonun devamında ikinci bahçede yaptığı aramalarda 29 kilogram satışa hazır kubar esrar maddesi, 346 kök ekili Hint keneviri, çok sayıda yaşam malzemesi ve esrar paketlemekte kullanılan malzemeler ele geçirirken, R.A. ve Y.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan her iki operasyonda ele geçirilen 703 kök Hint keneviri olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen toplam 62 kilogram kubar esrar maddesi ve diğer malzemeler gerekli işlemler için 4 şüpheli ile birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar toplam 172 kilo esrar ele geçirildiği, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Hevsel Bahçeleri, Hint Keneviri, Diyarbakır, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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