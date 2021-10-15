DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarla uyuşturucu kullanımına geçit vermiyorlar. Ekipler yaptıkları denetimde metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Düzce'de Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanımı ve bulundurmaya geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları yol kontrol ve uygulamalarda narkotik köpeği ile arama yapıyor.

Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı motorize ekipleri tarafından Merkez İlçe Kültür mahallesinde icra edilen önleyici hizmet Devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen araç durduruldu. M. B. Ö. isimli şahıs araçtan indirilerek üst araması yapılarak şüpheli şahıs üzerinde bulunan folyoya sarılı 1 gram metamfetamin bulundu. Şahsın uyuşturucu kullandığını beyan etmesi üzerine adli tahkikat başlatıldı.

Yolcunun üzerinden bir fişek kubar esrar yakalandı

Düzce İli Merkez İlçesi Mrk. J.Krk. K.lığı sorumluluk alanında bulunan Duraklar Köyünde akşam saatlerinde KOM Şube Müdürlüğü köpek timleri ile ortak yapılan yol kontrol uygulaması esnasında minibüste yolcu olarak bulunan F. T. isimli şahsın üzerinde sarılı halde bir fişek kubar esrar maddesine bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.

Ticari araçtaki yolcunun üzerinden çıktı

Çilimli İlçesi, D-100 yolunda üzerinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan A. A. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 0.40 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikata başlatıldı. - DÜZCE