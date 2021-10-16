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Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi

16.10.2021 10:18
Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmit ilçesi Şahinler Mahallesi'nde komşusu Serkan ve eşi Gülsen Akarsu'yu av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Mehmet A. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Mehmet A'nın, aralarında husumet bulunan komşuları Serkan ve Gülsen Akarsu ile tarlada denk gelerek tartıştığı kaydedildi.

Tartışmanın ardından evine giden Mehmet A'nın buradan aldığı av tüfeğiyle geri döndüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin tarlada çalışmaya devam eden çifte yakın mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü ifade edildi.

"Aramızdaki husumet Serkan A'nın tarlama sınır iki tarlayı almasıyla başladı"

Mehmet A, iddianamede yer alan ifadesinde, komşusu Serkan ve Gülsen Akarsu ile 5 yıldır devam eden husumetinin olduğunu, aralarındaki meselenin Serkan Akarsu'nun, kendi tarlasına komşu olan iki tarlayı satın almasıyla başladığını anlattı.

Komşusu Serkan Akarsu ile tarla meselesi yüzünden farklı tarihlerde birkaç kez tartıştıklarını aktaran Mehmet A, bir gün Serkan Akarsu'nun kızının tavukları kestirmek için yanına geldiğini ve o gün kendisine ilgisi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Mehmet A, bekar olduğundan kızıyla evlenmek için babasına yazdığı mektubu evlerinin bahçesine bıraktığını kaydederek, "Cevap gelmeyince bir ay sonra tekrar mektup yazdım. Serkan ve ailesi mektupları benim yazdığımı öğrenince şikayetçi oldu. Cinsel taciz suçundan yargılandım ve bu dava sonucunda 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildim. Sabıkam olmadığı için mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Bunun dışında hayvanlarının tarlasındaki karpuzları ezdiğini iddia ederek Serkan Akarsu'nun kendisine küfür ettiğini iddia eden Mehmet A, bu olay nedeniyle Serkan Akarsu'dan şikayetçi olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini kaydetti.

Mehmet A, olaydan bir gün önce hayvanlarını tarladan eve götürürken karşılaştığı Akarsu'nun ağıl tellerinin ezildiğini söyleyerek kendisine küfür etmeye başladığını ve bu sırada yanında olan kardeşinin tartışmayı ayırdığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Olay günü de hayvanlarımı eve götürüyordum. Serkan ile Gülsem Akarsu fındık bahçelerinde ot biçiyordu. Gülsem Akarsu bana doğru yönelerek 'Yine mi buradan geçiyorsun?' dedi ve kocasına, 'Vuralım şunu, öldürelim. Al silahı yanına.' dedi. Bu esnada yoluma devam ederken arkamdan taş atarak beni kovalamaya başladılar. Hayvanlarım olay yerinde kaldı. Evden ruhsatsız av tüfeğimi alarak hayvanlarımı almaya gittim. Önce korkmaları için havaya doğru bir el ateş ettim ama onlar bana saldırmaya devam etti. Eşi bir kez daha kocasına 'Vur lan şunu.' deyince ben de o anki psikolojimle sinirlerime hakim olamadım ve elimdeki av tüfeğiyle üzerlerine doğru yaklaşık 15-20 metre mesafeden rastgele ateş etmeye başladım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra tüfeği olay yerine yakın bir yerde yolun kenarındaki kanala doğru attım."

Daha sonra jandarmayı arayarak olayı anlattığını belirten Mehmet A, "Jandarma evime gelerek beni teslim aldı. Pişmanım, maktulleri vurmak niyetim yoktu. Amacım onları korkutarak kaçırmak ve hayvanlarımı almaktı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kandıra ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (53), 9 Mayıs'ta tarlada karşılaştığı husumetli olduğu komşusu Serkan (45) ve eşi Gülsen Akarsu'yu (42) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle öldürmüş, olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Serkan Akarsu, Jandarma, Şahinler, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi - Son Dakika


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