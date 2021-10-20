Son dakika haber: TRAFİK POLİSİNDEN MİNİK YÜREKLERE TEMELDEN EĞİTİM - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekipleri Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu çocuklarına 3 saat uygulamalı trafik dersi verdi. Minik yürekler hem öğrendi hem de akülü araba kullanarak eğlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 'Temelden Eğitim' adı altında anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine uygulamalı eğitim başlattı. Beldibi Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda trafik polisleri üç anaokulundan 60 minik yüreğe önce teorik ardından uygulamalı olarak toplam 3 saat eğitim verdi. Çocuklara yaya önceliği, trafik ışıkları, emniyet kemeri gibi önem arz eden konularda bilgilendirmede bulunan polisler, daha sonra akülü araçlara bindirerek uygulamalı ders verdi. Çocuklar için hazırlanmış trafik eğitim parkında hem öğrendi hem de eğlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, " Gelecek nesillerimizin trafik kurallarına riayet etmesi için temelden eğitim adı altında çalışma başlattık. İlk etapta yarıyıl tatiline kadar anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine anlatımlı ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. İkinci etapta ise tüm ilköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerine eğitim verilecek" dedi.