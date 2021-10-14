Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Karaisalı ve Ceyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 kilo 540 gram esrar, 62 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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