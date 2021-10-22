Son dakika haberi: "Bataklık Operasyonu" davasına devam edildi - Son Dakika

Kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen ve suç örgütü kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Suç örgütü kurucusu olmakla suçlanan Nejat Daş'a, kara para transferi için makam aracını tahsis ettiği iddia edilen eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek savunma yaptı.

Yüksek, 2019'de bazı bürokratların da olduğu bir ortamda Daş ile tanıştığını, emniyet müdürü olarak atanmasının ardından Daş'ın kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Bunun dışında Daş ile görüşmediğini, herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Yüksek, yurt dışından gelen kara paranın transferi için Daş'a makam aracını tahsis etmediğini öne sürdü.

Emniyet müdürü olarak görev yaptığı dönemde iki makam şoförünün bulunduğunu belirten Yüksek, bilgisi dışında aracın kullanıldığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Burada sanık olan şoförüm doğruyu söylemiyor. Bilgim dışında makam aracımı kullanmışlar. Kimin, nereye götürüldüğünden haberim yok. Şoförüm İbrahim Halil Akgün'ün ifadeleri yüzünden tutukluyum. Konuşma kayıtları incelendiğinde adım hiçbir yerde geçmiyor. Nejat Daş ile görüşme gerçekleştirdiğim konusundaki beyanları gerçeği yansıtmıyor. Diğer makam şoförüm ise ifadesinde, beni Nejat Daş ile hiç görmediğini söyledi. Açıkçası bana iftira atılıyor."

İstanbul'da görev yaptığı dönemde, düzenlenen terör saldırısında gözünden yaralandığı için devletin kendisine 250 bin lira ödediğini bildiren Yüksek, MASAK raporuna yansıyan paranın bundan kaynaklandığını savundu.

Daş'a makam aracı

Tutuklu sanık eski polis memuru İbrahim Halil Akgün de bir dönem Yüksek'in makam şoförlüğünü yaptığını, Nejat Daş'ı ilk kez 2019'da Yüksek'in yanında gördüğünü söyledi.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkmayan Daş'ın, Yüksek'i arayarak kendisine izin belgesi düzenlemesini istediğini aktaran Akgün, Yüksek'in ise izin kağıdı çıkarmasının mümkün olmadığını ancak makam aracını tahsis edebileceğini söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine Yüksek'in talimatıyla makam aracıyla Daş'ı istediği yerden aldığını belirten Akgün, "Yine bir gün Nejat Daş aradı, Çorlu'ya gitmek için müdürümden izin istedi. Ben de onu Çorlu ilçe emniyetine götürdüm. Bunun dışında kendisiyle görüşmedim. Bunlar, müdürüm Necmettin Yüksek'in yönlendirmesiyle olmuştur. Emniyet müdürünün haberi olmadan bir polis memuru, bu kişiyi özel makam aracıyla götürebilir mi? Yaptıklarım Necmettin müdürün talimatları ile olmuştur. Suç işleme kastım yoktur."

Sanık Akgün, gerçekleri söylediği için eski amiri Yüksek'in tehditlerine maruz kaldığını sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.