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Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren firari sanık ve babasının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren firari sanık ve babasının yargılanmasına başlandı

21.10.2021 14:56
Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren firari sanık ve babasının yargılanmasına başlandı

Edinilen son dakika haberine göre Boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle firari sanık Sami Aslan ve babası tutuksuz sanık Mehmet Sırrı Aslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle firari sanık Sami Aslan ve babası tutuksuz sanık Mehmet Sırrı Aslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Sırrı Aslan ile maktul Derya Aslan'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mehmet Sırrı Aslan, kendisin arayıp "Gelininde ikinci telefon yakaladım, öldüreceğim onu." demesi üzerine oğlunun evine gittiğinde maktulün ağabeylerini gördüğünü anlattı.

Oğluma sakin olmasını, telefonu vermesini söylediğini anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Telefonu alıp gelinimi de odaya çağırdım ve telefonu açmasını söyledim. 'Baba ben korkuyorum, Sami beni öldürecek.' dedi. Başka erkeklerle fotoğrafları ve yazışmaları vardı. Ben odadan çıkıp oğluma 'Telefonda bir şey yok, 2 çocuğunuz var, yuvanızı bozmayın.' dedim. Bana inanmadı, 'Ben onu eş olarak kabul etmiyorum' dedi. Telefonu aldıktan sonra eşime verdim ve sakladık. Oğlum daha sonra isteyince telefonu gösterdim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Aslan, oğlunun daha önceden kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle ceza aldığını söyledi.

Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın da, sanığın dengesiz biri olduğunu belirterek, "Ben 'Derya'nın kanı Sami'ye helaldir.' gibi bir cümle kurmadım. O görüşmeden sonra kız kardeşimizi alıp eve götürdük. Telefonun içeriğini bilmiyorduk. Olayda sonra sanık Mehmet Sırrı Aslan beni arayarak, 'Sami, Derya ile barışmak istiyor, eğer barışırlarsa mesajları ve telefonun içeriğini oğluma göstereceğim.' dedi. Sami, kardeşimi öldürdükten sonra beni arayıp, 'Kız kardeşini öldürdüm.' diyerek, yüzüme kapattı." şeklinde konuştu.

Maktul Derya Aslan'ın diğer ağabeyi Yılmaz Akın da, sanık Sami Aslan ve ailesinin kendilerine çok zorluklar yaşattığını dile getirerek, "Telefon meselesinden sonra Mehmet Sırrı Aslan ile görüştük. Elinde kardeşimin kullandığı söylenen ikinci telefon vardı. Bana 'Derya, başka erkeklerle konuşmuş, bunu hazmedemiyorum. Derya kendini senin evinde asmazsa ben bu mesajları Sami'ye göstereceğim.' dedi. Olay nedeniyle canımız yanıyor, şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, firari sanık Sami Aslan hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de sanık Sami Aslan'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi maktul Derya Aslan'ı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden araçla aldığı, götürdüğü olay yerinde silahla öldürdüğü ve ardından yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, kırmızı bültenle aranan sanığın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı, bunun üzerine sanık hakkında iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği anlatıldı.

Sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan'ın da maktule ait özel mesajları oğluna göstermesi sonucu oluşan şüphe kapsamında "azmettirme" suretiyle suça iştirak ettiği belirtilen iddianamede, sanık Sami Aslan'ın "eşini kasten öldürme", baba Mehmet Sırrı Aslan'ın "töre saikiyle cinayete azmettirme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cep Telefonu, Sami Aslan, Boşanma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren firari sanık ve babasının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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