ADANA'da sinir krizi geçiren Ö.G. (19), önce evdeki eşyaları balkondan sokağa attı, daha sonra evi ateşe verdi. Alev alev yanan evin balkonuna çıkıp, sigara içen Ö.G., itfaiye erleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesi dışarıda olduğu sırada geçirdiği sinir krizi nedeniyle 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan eşyaları atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDIOlay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alev yanan evin balkonunda sigara içirip, küfürler yağdıran gence merdivenli araçla ulaştı. Alevlere kapılmaktan son anda itfaiye erlerince kurtarılan genç, bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi. Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.Evdeki yangın ise diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanıp, meraklı bakışlarla yaşananları izleyen vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.