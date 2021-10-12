Son dakika haberi... Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda yeni gelişme - Son Dakika

İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit edildiği silahlı ve bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 05 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi binasına yönelik olarak PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliyemiz personeli Musa Can'ın şehit olduğu silahlı ve bombalı araçla saldırı olayıyla ilgili yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerilerinde yapılan araştırmada ele geçirilen Kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin ilinde getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim eden, ayrıca 2015 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine iştirak ettiği tespit edilen Suriye uyruklu, terör örgütü mensubu Delil Azzo (Kod) Delil Hıso isimli şahıs 04/10/2021 tarihinde yakalanarak tamamlanan gözaltı işlemleri sonucunda 12/10/2021 günü üzerine atılı 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."

-İHA-