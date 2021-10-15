Ankara'da, ihraç edilmek üzere üretilen ilaçları, yurt içinde satmaya çalışan şebekenin 11 üyesi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Akıncı gişelerindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Uyuşturucu tedavisinde kullanılan 11 bin 200 hap ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, ilaçları üreten firma yöneticisi ile Ankara'da ilaçları dağıtan şebekenin üyelerinden oluşan 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 5 ev, 3 iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda, ihraç edilmek üzere üretildiği belirlenen 451 bin 432 hap ele geçirildi.

Birbirlerini de dolandırmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, dağıtım için kendilerine verilen kolilerdeki ilaçların bir kısmını alıp boş kutuları dağıttıkları ve böylece diğer şebeke üyelerini dolandırdıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şebekenin bağlantılı olduğu eczaneler ile ilaç depolarının da incelemeye alındığı, soruşturmanın bu yönde derinleştirilerek sürdürüleceği öğrenildi.