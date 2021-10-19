Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusu Haut-Katanga eyaletinde, yük kamyonunun yoldan çıkması sonucu kamyonun kasasında yolculuk yapan 50 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Haut-Katanga eyaletinin Tombo bölgesinden Manono bölgesine doğru giden kamyon, yoldan çıkarak Kalume Ngongo Nehri'ne devrildi.
Kazada kamyonun kasasında yolculuk eden 50 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 2 yolcu ise bölge hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü - Son Dakika