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Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

22.10.2021 20:04
Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberler: Pakistan'ın Lahor şehrinde, yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda bir polis, protestolar sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis öldü, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde, yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda bir polis, protestolar sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis öldü, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, TLP lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürümek isteyen TLP'lilere izin vermedi.

Yürüyüşü sürdürmek isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında şehrin çeşitli noktalarında çatışmalar yaşandı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederken, göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

Olaylar sırasında bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda protestocu ve emniyet mensubu yaralandı.

Protestolar sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis öldü.

Pencap Eyaleti Başbakanı Osman Bozdar, Twitter hesabından, şiddet eylemleri ve trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 3 polis için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Pencap eyaleti, TLP ile görüşmek için bir heyet oluşturulduğunu açıklamıştı.

Başkent İslamabad'ın giriş ve çıkışlarında da konteynerlerle önlem alınmıştı.

Yasaklı TLP'nin üyeleri, dün liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Rizvi'nin serbest bırakılması kararına itiraz

Mahkeme 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise söz konusu karara itiraz ederek temyize gitmişti.

TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Parti, düzenlediği gösterileri hükümetle anlaşma karşılığında sonlandırmıştı. Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisini 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması maddeleri yer alıyordu.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından partililer, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. 14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Güvenlik güçleri, Pakistan, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü - Son Dakika


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