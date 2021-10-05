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Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika

Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz

05.10.2021 16:30
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alandaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve kapsamının genişlediğini söyledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alandaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve kapsamının genişlediğini söyledi. Akar, "Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın 8'incisi, Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katıldığı toplantının sonunda 'Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi' imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi.

'BÖLGENİN GELECEĞİNİ KONUŞTUK'Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, " Kafkasya'nın önemli ülkesi Gürcistan'da yaptığımız toplantının ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi toplantılar sırasında gerek mevcut şekliyle gerekse neler yapılabileceği bakımından değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere geniş bir perspektifle olaylara bakarak bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdik" dedi.Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Bakan Akar, "Üç ülkenin de yer aldığı bu coğrafya, petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil, tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor" diye konuştu.'İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen 'Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın geçen yıl imzalandığını hatırlatan Akar, "Bu mutabakat muhtırası işlerimizi son derece kolaylaştırmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlik alanında çok önemli mesafeler kat etmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında her geçen gün derinleşmekte olan ve kapsamı genişleyen ilişkilerimizin başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda çok daha ileri seviyelere geleceğini de bugün yaptığımız toplantılarda müşahede ettik. Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika
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