Son dakika haberleri: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Avaran bölgesinde teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.

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