Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Erbil (35) idaresindeki 34 CCV 874 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 26. kilometresinde Mehmet Aslan (51) yönetimindeki 63 ZU 808 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Cuma Rahmano (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika