Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile Cuma Rahmano (41) yaralandı.

Şanlıurfa 'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu

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