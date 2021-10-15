Son dakika haberleri! SUBÜ İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri İnegöl'de teknik gezi gerçekleştirdi

Son dakika gelişmesine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, yeni dönemin başlamasıyla gerçekleştirilen teknik gezilerle sektör deneyimi kazanmaya başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, yeni dönemin başlamasıyla gerçekleştirilen teknik gezilerle sektör deneyimi kazanmaya başladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Bölümünden 40 öğrenci, Türkiye'de mobilya sektörünün önemli merkezlerinden İnegöl'de teknik gezi gerçekleştirdi. Öğretim görevlileri Sezgin Bıçak ve Ahmet Şen ile gezi düzenleyen öğrenciler, firma yetkililerinden uygulamalar ve projeler hakkında bilgi alarak mesleki anlamda deneyim elde etti.

Sakarya, İnegöl, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! SUBÜ İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri İnegöl'de teknik gezi gerçekleştirdi - Son Dakika

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