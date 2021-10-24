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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada

24.10.2021 08:45
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 195 adet çeşitli form ve ebatlarda sikke, 4 adet haç, 13 adet yüzük, 2 adet bronz obje, 9 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet mızrak ucu, 1 adet kama, 1 adet gümüş yılan başlı obje, 1 adet gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eyüpsultan, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılarına operasyon kamerada - Son Dakika


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