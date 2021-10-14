Üye Girişi
Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu

14.10.2021 12:12
Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Zelanda'nın tanınmış iş adamlarından Ron Brierley, Avustralya'da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'nın tanınmış iş adamlarından Ron Brierley, Avustralya'da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'nın ilk 100 zengini arasında gösterilen 84 yaşındaki Brierley, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yargıç Sarah Huggett, Brierley'in avukatlarının hapis cezasına yerine toplum hizmetiyle cezalandırması önerisini reddederek toplum içinde çekilecek cezanın yetersiz olacağını vurguladı. Huggett, iş adamı Brierley'e 14 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Aynı mahkemede Nisan 2021'de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek.

Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan 2019 yılının sonlarında tatil için Fiji'ye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulan Brierley'in, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney'in Point Piper semtindeki evinde yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.

Ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntısı olduğunu itiraf eden Brierley'in topladığı görüntülerde yer alan çocukların çoğunluğu 11-12 yaş gurubundan oluşsa da diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu mahkemede ortaya çıkmıştı.

Brierley Investments şirketini 1961'de kurduktan sonra Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği hizmetlerinden dolayı 1988'de şövalye ilan edilen Brierley, suçunu itiraf etmesinin ardından bu unvanı elinden alınmıştı.

Yeni Zelanda'da iş haberleri ve analizleri konusunda incemeler yapan National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında gösteriyor.

Yeni Zelanda, Avustralya, İş Adamı, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı 11:55 Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement