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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

12.10.2021 15:14

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Söke Davutlar yolu, Ağaçlı mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Kazada beton mikseri devrilirken minibüs ve otomobilde hasar oluştu. Minibüsteki yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Minibüsün Söke- Güzelçamlı güzergahında sefer yaptığı öğrenildi. Olay yerinde jandarma güvenlik tedbirleri alırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Beton Mikseri, Minibüs, Aydın, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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