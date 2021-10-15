Üye Girişi
Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI

15.10.2021 14:35

Son dakika haber... MERSİN'de kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak sahte Schengen vizesi hazırlayan isimleri açıklanmayan baba ve kızı gözaltına alındı.

MERSİN'de kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak sahte Schengen vizesi hazırlayan isimleri açıklanmayan baba ve kızı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, yurt dışına gitmek isteyenlere sahte Schengen vizesi hazırladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunan bazı kişilerin pasaportlarındaki geçmiş tarihli Schengen ve İngiltere vizelerinin sahte olduğunu belirledi. Sahte vize hazırladığı saptanan ismi açıklanmayan şüphelinin, kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak kendisini vize işlemleri takibini yapan kişi olarak farklı kimlik bilgileri ile tanıttığı ortaya çıktı. ABD ve Kanada'ya gitmek isteyen ancak vize almak için şartları uymayan kişilere 6 bin ile 10 bin dolar karşılığında sahte vize düzenlediği belirlenen şüphelinin, vize almak isteyen ancak il dışında ikamet eden kişilerden pasaportları kargo yolu ile temin ettiği, sahte vize işlemlerini tamamladığı pasaportları da yine kargo yolu ile gönderdiği yönünde bilgiler elde edildi. Yapılan araştırmalarda ABD Başkonsolosluğu'na 60 kişinin ABD vizesi başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında hakkında 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan yakalama emri çıkartılan baba ve kız, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada sahte vize işlemlerine konu, 1 farklı kişiye ait kimlik, 1 kimlik fotokopisi, 1 pasaport, sahte olduğu değerlendirilen farklı kurumlara ve kişilere ait belgeler ele geçirildi. Baba ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı 16:13 İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım 16:11 Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu 16:05 Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu
Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor 15:44 Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek 14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
16:16 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım
16:13 Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü
16:13 İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı
16:11 Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım
16:04 Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu
15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin
15:34 Stefan Kuntz seçimine Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin
15:19 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı
15:01 Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek
14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım         
16:17
Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü         
16:13
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı         
16:06
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi         
14:28
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 16:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | MERSİN'DE SAHTE SCHENGEN VİZESİ HAZIRLAYAN BABA-KIZA GÖZALTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement