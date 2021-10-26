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Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı

26.10.2021 12:58
Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, damat ile kayınpeder arasındaki silahlı çatışma sırasında silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33) saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirirken, yargılanan Faruk Türk'e (31) 23 yıl 9 ay, arkadaşı Faruk Kahraman'a (51) 23 yıl 1 ay 15...

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, damat ile kayınpeder arasındaki silahlı çatışma sırasında silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33) saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirirken, yargılanan Faruk Türk'e (31) 23 yıl 9 ay, arkadaşı Faruk Kahraman'a (51) 23 yıl 1 ay 15 gün, kayınpeder Mehmet Akdemir'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Faruk Türk ile boşanma aşamasındaki eşinin babası Mehmet Akdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Türk ve Mehmet Akdemir arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada silah seslerini duyarak evinin balkonuna çıkan Taner Çakmak, başına isabet eden tüfek saçmaları ile ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taner Çakmak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Faruk Türk, yanındaki arkadaşı Faruk Kahraman, Mehmet Akdemir ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Ercan B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Faruk Türk ve Faruk Kahraman tutuklanırken, Mehmet Akdemir ve Ercan B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Faruk Türk ve Faruk Kahraman ile tutuksuz sanıklar Ercan B., Mehmet Akdemir ve avukatlar hazır bulundu. Sanık ve avukatların savcının mütalaasına karşı son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Faruk Türk'e, Taner Çakmak'a karşı olası kastla insan öldürme suçundan 17 yıl 6 ay, Mehmet Akdemir'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Faruk Kahraman'a ise Taner Çakmak'a karşı olası kastla insan öldürme suçundan 17 yıl 6 ay, Mehmet Akdemir'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.Mehmet Akdemir'e ise Faruk Türk ve Faruk Kahraman'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlemesi sebebiyle toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mehmet Akdemir'in saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Ercan B'nin ise beraatine karar verildi.

- İzmitkocaeli
Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı
Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı
Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı
Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı

Faruk Kahraman, Faruk Türk, Kocaeli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
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