KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, damat ile kayınpeder arasındaki silahlı çatışma sırasında silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33) saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirirken, yargılanan Faruk Türk 'e (31) 23 yıl 9 ay, arkadaşı Faruk Kahraman 'a (51) 23 yıl 1 ay 15 gün, kayınpeder Mehmet Akdemir'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Faruk Türk ile boşanma aşamasındaki eşinin babası Mehmet Akdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Türk ve Mehmet Akdemir arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada silah seslerini duyarak evinin balkonuna çıkan Taner Çakmak, başına isabet eden tüfek saçmaları ile ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taner Çakmak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Faruk Türk, yanındaki arkadaşı Faruk Kahraman, Mehmet Akdemir ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Ercan B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Faruk Türk ve Faruk Kahraman tutuklanırken, Mehmet Akdemir ve Ercan B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.