ZEYTİNBURNU'NDAKİ YANGIN; 3 KİŞİNİN ATLADIĞI ANLARIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan biri kadın, yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasından aşağıya atlamıştı. Alev kapanından kaçan kişilerin atladıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yangın, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokak'ta saat 01.45 sıralarında 4 katlı binanın en üst katında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi aşağıya atladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan olay çevredeki bir iş yeri kamerasına yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını fark edenlerin battaniye ile yanan daireden atlamaya çalışanlara yardımcı olmaya çalıştıkları görünüyor. Yanan daireden atlayan bir kişi duvarda duran klima motoruna çarparak yere çakılıyor. Diğer bir görüntüde ise, yatak taşıyan insanlar görünüyor. Yola konulan yatağa iki kişi peş peşe atladığı anlar ile olay yerine gelen itfaiye yansıyor.

BAŞKAN ARISOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yanan dairenin olduğu sokakta incelemede bulundu. Mahalleliden ve yetkililerden bilgi alan Arısoy, bir süre esnafla muhabbet ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

"MECBUREN PENCEREDEN ATLAMIŞLAR"

Mehmet Karakaş, "Gece 01.30-01.50 sıralarında burada yangın çıktı. İki kişi yatağın üstüne, bir kişi de apartmanın yanından klima motorunun üstüne düştü. Binada tahmini 3 kişi kalıyor diye biliyoruz. Merdivenden inememişler. Yangın merdiven kısmına sıçramış. Onlar da mecburen pencereden atlamışlar" dedi.

"YOLA YATAK KOYDUK, BATTANİYE AÇTIK"

Ahmet Karakaş, "Yangın ilk binanın yanından başladı. Bu tarafta büyük ihtimal Afganlar kalıyordu. Çocuk ilk başta alt katın penceresinden girmeyi denedi, giremedi. Vücudunu dışarı çıkartıp nefes almaya çalıyordu. Biz de buradaydık. Yardım etmeye çalıştık. Battaniye açtık. Çocuk daha fazla dayanamadı. Atladığında kafasını klima motoruna çarptı. Yere düştü. Ön taraftan da Türkmenistan uyruklu bir kadın atladı. Ona da yardım etmek istedik. Yola yatak koyduk, battaniye açtık. Kadın aslında battaniyenin üstüne düştü ama sonrasında yere çakıldı. Hareketsiz duruyordu sonra ona ne oldu bilmiyorum. Diğer klimanın üstüne düşen çocuğun da sadece bacağı hareket ediyordu. Çok kötüydü. Her yerden alevler çıkıyordu. 15 dakika içinde tüm çatıyı komple sardı alevler" şeklinde konuştu.