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Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi - Son Dakika

Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi

13.10.2021 16:59
Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan anaokulu öğretmeni Sevgi Tanrıverdiler, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda uzman eğitmen gözetiminde 3 aylık bir program sonucunda sağlığına kavuştu.

Tanrıverdiler, ağrılarından kurtulmanın yanında 20 kilo verdi.

Anafartalar İlkokulu'nda anaokulu öğretmenliği yapan Sevgi Tanrıverdiler, başlangıç seviyesinde bel fıtığı rahatsızlığı yaşıyordu. Önce sağlık kuruluşlarında tedavi olan Tanrıverdiler, daha sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ndeki spor salonuna geldi. Tanrıverdiler'in sıkıntılarını dinleyen spor eğitmeni Ayşe Aydın, ona sıkı bir program hazırladı. 87 kilo olan Tanrıverdiler, 3 aylık zorlu sürecin ardından hem 20 kilo verip 67'ye düştü hem de ağrılarından kurtuldu.

Özgüvenim yerine geldi

Fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen Tanrıverdiler, "Spor salonuna kilo vermek için değil sağlığım için geldim. Zaten yaptığın egzersizlerle kilo da kendiliğinden gidiyor. Bel fıtığına zarar vermeden kol, bacak, sırt bölgelerinde ağrılara yönelik medikal çalışmalar yaptık. İlk başta çok zor oluyordu ama zamanla alıştım ve rutine dönüştü. Şimdi kendimi çok güçlü hissediyorum. 4.5 yaşında çocuğumu kucağıma alırken zorlanıyordum ancak şimdi istediğim gibi çok rahat taşıyorum. Özgüvenim yerine geldi. Artık rahat rahat alışverişime de gidiyorum, geziyorum da" dedi.

Tanrıverdiler, hastalığı olsun olmasın bütün kadınlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Selim Kiraz, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sporla hem kilo verdi hem bel fıtığını yendi - Son Dakika


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