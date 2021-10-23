Sudan Başbakanlık Ofisi, iktidar ortaklarının hükümetin feshi konusunda anlaştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sudan hükümeti, Başbakan Abdullah Hamduk'un, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile hükümetin feshi konusunda anlaştığı iddialarını yalanladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, iktidar ortaklarının hükümetin feshedilmesi konusunda anlaştıklarına dair açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hamduk'un geçiş kurumlarının geleceğiyle ilgili meselelerde tek başına tasarruf yetkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, Hamduk'un 15 Ekim'de yaptığı "krizin herkesin katıldığı diyalog yoluyla çözülebileceği" yönündeki açıklamalarına bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sudan Başbakanı'nın ülkedeki siyasi krizin çözümüne dair ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sudan'ın Darfur bölgesi Valisi Mini Arko Minavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un konsey ve kabineyi feshetme konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Minavi, "Taraflar krizi çözmek için birçok kez bir araya geldiler." demişti.

Bu arada, güvenlik güçleri, başkentte ordunun ana karargahına çıkan yolları beton bariyerlerle kapattı. Ordu, bölgedeki güvenlik seviyesini arttırdı.

Ülkede 16 Ekim'den bu yana hükümetin feshedilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protesto gösterileri sürerken, asker de hükümetin feshedilmesi ve daha kapsamlı yeni bir hükümet kurulması konusunda bir süredir hükümete baskı yapıyor.