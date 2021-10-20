TAKSİM'DE HEKİMLERDEN 'SÜRE' PROTESTOSU - Son Dakika

Özgür EREN İSTANBUL DHA -TÜRK Tabipleri Birliği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin 5 dakikada bir randevu verecek şekilde düzenlenmesini protesto etti.

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nin hasta randevularını 5 dakikada bir verecek şekilde düzenlenmesini ve 5 dakikaya düşürülen hasta muayene süresini Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptıkları alkışlı eylemle protesto etti. '5 dakikada hekimlik yapılamaz' yazılı pankart açan grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç yaptı. Kılıç, "Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkilerini birkaç dakikaya sığdırmak hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve meslek özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir" dedi.