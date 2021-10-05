Tamamlanmayan kanalizasyon çalışmasının mahalleyi mağdur ettiği iddiası - Son Dakika

Tamamlanmayan kanalizasyon çalışmasının mahalleyi mağdur ettiği iddiası

Yunus Emre mahallesi sakinleri, açılan çukurlardan, tozdan ve su kesintisinden şikayetçi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mahalleliyi mağdur etti

Mehmet Emin Uslu;

"Üç ekiple çalışacaklarını söylediler, 1 ekip ya çalışıyor ya çalışmıyor"

"Su patlakları hemen yapılmıyor, vatandaş tankerlerle, arabalarla, traktörlerle evlerine su çekiyor"

Mahalle sakini Fatma Genç;

"Yollar bozuldu, dışarı çıkamıyoruz, toz toprak oldu her yer, camlarımız tozdan gözükmüyor, sular sık sık kesiliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in kırsal kesiminde bulunan Yunus Emre Mahallesinde yaklaşık 3 ay önce başlanan kanalizasyon çalışması devam ederken, kazılar sonucunda oluşan hasarlar mahalleliyi zor durumda bırakıyor.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan kanalizasyon çalışması, uzun süre geçmesine rağmen bitirilemedi. Çalışmalar kapsamında yapılan kazılar ile mahallenin bazı cadde ve sokaklarında çukurlar oluşurken, kanalizasyon borularının yerleştirildiği alanların ise taşlı toprak ile kapatıldı. Taşlı ve topraklı yollardan geçen yayaların oldukça zorlandığı gözlendi. Yolları uzun süredir toprak ile kaplı olan ve asfaltlama çalışması yapılmayan, mahalleli ise bu durumdan oldukça muzdarip. Taşlı yolların yanı sıra kazı çalışmaları sırasında yapılan hatalar sonucunda sık sık su kesintileri oluşuyor. Mahallelinin iddiasına göre, su kesintilerini tamir edecek ekibin olmaması sebebi ile patlakların tamiri ise oldukça uzun süre sonra yapılıyor. Su kesintilerinden mağdur olan vatandaşlar, kendi başlarının çaresine bakıyor. Kapatılmayan çukurlardan ise tedirgin olan vatandaşlar, olası bir kaza yaşanmasından korkuyor.

"Traktörlerle evlerine su çekiyorlar"

Bölgede uzun yıllardır esnaf olan Mehmet Emin Uslu, çalışmaların uzadığını belirtti. Yaşadığı mahallede açık çukur ve bozuk yoların kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Uslu, çarşıda bulunan dükkanın camlarını oluşan tozdan dolayı sık sık sildiğini ifade etti. Özellikle İstasyon Camii'nin yanında kazılan ve henüz kapatılmayan çukura vatandaşların düşme tehlikesi olduğunu belirten Mehmet Emin Uslu, çukur içerisindeki kablolardan da olası bir elektrik kaçağının insanlara zarar verebilme ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getiri. Uslu, "Kanalizasyon çalışması normalde 3 ayda bitecek diye bilgi edindik, fakat çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Görüyorsunuz çukurları burada böyle mi olması lazım? Burada bir şeridinin olması lazım, buradan bir araç gelse buraya düşebilir, ya da çocuklar var onlarda buraya düşebilir. Su patlakları oluyor, bir plan proje yok. Çalışanda yok ESKİ'de de mi yok bilmiyorum. Buranın bir projesi olması gerekiyor. Vatandaşlar mağdur oluyor, hayvanlarını sulayamayan insanlar var. Tankerlerle, arabalarıyla, traktörlerle evlerine su çekiyorlar. Su patlakları hemen yapılmıyor, şirketin su arızalarına bakan bir ekibi benim gördüğüm kadarıyla yok. Üç ekiple çalışacaklarını söylediler, bir ekip ya çalışıyor ya çalışmıyor. Birinci hafta çalışan işçi ikinci hafta yok. Bir problem var, yetililerin bu işi daha iyi takip edip mağduriyetleri gidermeleri lazım. Böyle giderse seneye de bitmez bu çalışma" diyerek duyduğu rahatsızlığı anlattı.

"Dışarı çıkamıyoruz"

Mahallede uzun yıllardır ikamet eden Fatma Genç ise, evinde cam açamadığını, açtığında ise içeri toz dolduğunu belirtti. Uzun süredir devam eden çalışmaların daha 3 yıl daha süreceğini öğrendiğini belirten Fatma Genç, "3 ay oldu çalışmalar başlayalı. Çalışanlara sordum 'daha çok sürer bu' dediler bana. Yollar bozuldu, dışarı çıkamıyoruz. Toz toprak oldu her yer. Camlarımız tozdan gözükmüyor, sular sık sık kesiliyor. Mağduruz gerçekten" diye konuştu.