TEB Çağrı Merkezi'ne 3 dalda altın madalya - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası (TEB), çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Contact Center World Awards tarafından 3 farklı dalda altın madalya ile ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, müşterilerine sunduğu hizmetlerle uluslararası alanda bir kez daha ödüllerle taçlandırıldı. Sesli yönlendirme, self servis fonksiyonlarının artırılması, ve konuşma analitiği gibi uygulamalarıyla müşteri deneyiminde fark yaratan TEB Çağrı Merkezi, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 200 binden fazla üyesi ile küresel bir birlik olan "Contact Center World" tarafından düzenlenen Contact Center World 2021 Ödülleri'nde 3 farklı kategoride altın madalya kazandı. Buna göre TEB, "En İyi Çağrı Merkezi", "En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "En iyi Müşteri Deneyimi" kategorilerinin kazananı oldu.

TEB, "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde elde ettiği altın madalyayı TELEPATİ isimli chatbot uygulaması sayesinde kazandı. Bir kişisel bankacılık asistanı olan TELEPATİ, kimlik doğrulama özelliği sayesinde birçok bankacılık işleminin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

TEB Çağrı Merkezi yılda 20 milyonun üzerinde kontağı 9 farklı kanalla yönetirken aynı zamanda ilk kontakta çözüm ve verimlilik çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaları yaparken müşteri deneyiminde mükemmelliğe önem vererek, müşterilerin almış oldukları hizmeti başkalarına tavsiye edecek kadar memnun ayrılmasını amaçlıyor.

"Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, özellikle salgın döneminde çağrı merkezi üzerinden sağlanan hizmet kalitesinin belirleyici bir unsur haline geldiği belirtti.

Çağrı merkezlerinin müşterilerden aldığı geri bildirimlerle her geçen gün kendini geliştirmeye devam ettiğinin altını çizen Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Böylece aldığımız ödüllere her yıl yenilerini ekleyebiliyoruz. Son olarak da hem küresel itibarı hem de ulaştığı üye sayısıyla sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Contact Center World, bizi bu yıl 3 farklı altın madalya ile ödüllendirdi. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bizi gururlandıran diğer bir gelişme ise aldığımız ödül kategorileri oldu. Çünkü son dönemde müşterilerimiz bankacılık işlemlerini dijital kanallarımız ve çağrı merkezimiz üzerinden sürdürdü. 'En İyi Çağrı Merkezi', 'En iyi Müşteri Deneyimi' ve kişisel bankacılık asistanımız TELEPATİ ile aldığımız 'En İyi Teknoloji Kullanımı' kategorilerinde ödüllendirilmemiz ise TEB'in bu alanlardaki hizmetlerini ne kadar başarılı bir şekilde sağladığının ispatı oldu. Bu ödüller, 'hepimize işimizi daha iyi yapmamız' için bir motivasyon olacak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."