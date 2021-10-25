Tırın kupasının altında kalan itfaiye eri kurtarılamadı - Son Dakika

Tırın kupasının altında kalan itfaiye eri kurtarılamadı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kurtarma çalışması yaparken tırın kupa kısmının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 10 gün sonra hayatını kaybeden itfaiye eri toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kurtarma çalışması yaparken tırın kupa kısmının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 10 gün sonra hayatını kaybeden itfaiye eri toprağa verildi. 14 Ekim'de Tarsus-Pozantı yolunda meydana gelen olayda, tırların çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği'nde görevli, 2 çocuk babası İrfan Çelik'in (34) üzerine, araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken tırın kupa kısmı düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelik, dün hayatını kaybetti. İrfan Çelik için çalıştığı Tarsus İtfaiyesi'nde tören düzenlendi. Törene Çelik'in yakınları, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından İrfan Çelik'in cenazesi, götürüldüğü Gülek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MERSİN

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