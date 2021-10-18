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TOFAŞ 97 – 83 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika

TOFAŞ 97 – 83 Aliağa Petkim Spor

18.10.2021 08:29
TOFAŞ 97 – 83 Aliağa Petkim Spor

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 4. hafta karşılaşmasında TOFAŞ'a konuk olan Aliağa Petkim Spor rakibine 97-83'lük skorla mağlup oldu.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 45-44 geride tamamlayan Tofaş'ta Francisco Saldivar 24 sayı kaydetti. Aliağa Petkim Spor'da ise Justin Foreman 22 sayıyla mücadeleyi noktaladı. TOFAŞ bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken Aliağa Petkim Spor 4 puanda kaldı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Cruz 24, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5

ALİAĞA PETKİM SPOR: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12

1. Periyot: 18-18

Devre: 44-45

3. Periyot: 69-69

TOFAŞ 97 – 83 Aliağa Petkim Spor

Bora Füzesi, Petkim Spor, Tofaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TOFAŞ 97 – 83 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika


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