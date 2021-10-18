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Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)

18.10.2021 15:52

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.

Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)

Reşadiye, Karataş, Tokat, Ford, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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