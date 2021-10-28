Serik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

İlçedeki bayram kutlamaları yarın Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun tebrikleri kabulü ve Atatürk Caddesi 'nde resmi törenle devam edecek.

Cumhuriyet Meydanı 'nda yapılan törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu , Belediye Başkanı Enver Aputkan , Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin , İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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