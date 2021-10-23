Ürdün'de partiler Siyasal Sistem Komitesi'ni "kitleleri uyuşturma girişimi" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Ürdün'de bazı parti ve hareketler, Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi'nin "halkın taleplerine bir yanıt olarak ortaya çıkmadığını" belirterek, "daha ziyade yaşanabilecek halk hareketlerinin önüne geçme ve kitleleri uyuşturma girişimi olduğu" değerlendirmesine bulundu.

Ortaklık ve Kurtuluş Partisi, Ürdün Daha Güçlü Partisi, Hayat Partisi, Halk Birliği Partisi, Gelecek Partisi, Ulusal Birlik Cephesi, Halk Değişim Hareketi, Demokratik İlerici Akımı'nın ortak açıklamasında, "Komitenin özellikle parti, seçim yasaları ve anayasa değişiklikleriyle ilgili önerileri siyaset uzmanları için şaşırtıcı olmasa da hayal kırıklığı yarattı." ifadelerine yer verildi.

Bu önerilerin daha ziyade, halkın onurlu bir yaşam sürmesini ve demokratik dönüşüm ile gerçek parlamenter sistemi engellemeye yönelik stratejik projenin bir uzantısı olduğuna işaret edilen açıklamada, komitenin "halkın taleplerini karşılama amacıyla kurulmadığı, daha ziyade yaşanabilecek halk hareketlerinin önüne geçme ve kitleleri uyuşturma, siyasi hayatı çarpıtma ve halkı yönetimin kaynağı olma hayallerini gerçekleştirmekten mahrum bırakma girişimi olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, "Komite tarafından önerilen anayasa değişikliklerinin, Ürdün anayasasında kabul edilen siyasi sistemin temel taşını oluşturan parlamenter temsil sisteminin özüne yönelik açık bir saldırı içerdiği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gençlik, kadın, yerel yönetimler, seçim, partiler ve anayasal değişikliklerle ilgili 6 alt kolu barındıran 92 üyeli Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi, Kral Abdullah'ın talimatıyla 10 Haziran'da kurulmuştu.

Eski Başbakan Semir Rifai'nin başkanlığını yaptığı komite, Ürdün Parlamentosu yeni yasama dönemine başlamadan önce siyasal sistemde yenilik projeleriyle ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda yasa tasarıları ve anayasal değişiklik önerileri hazırlamakla görevlendirilmişti.

Kral Abdullah, ülkede reform talepleri üzerine komiteyi kurma kararı almıştı.

Komite, seçim kanununa ilişkin tasarı ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili hazırladığı raporu 3 Ekim'de Kral 2. Abdullah'a sunmuştu.