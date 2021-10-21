Vali Işık zeytin hasadına katıldı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Cerit köyü Maşat mahallesinde zeytin toplama işlemi yapan çiftçilerle bir araya gelerek geleneksel yöntemle toplanan zeytin hasadına katıldı.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında üreticilerle birlikte tarlada zeytin toplayan Vali Işık, tarladan sofraya uzanan yolda zeytinin geçirdiği aşamalar hakkında bir süre sohbet ettiği üretici ve işçilere bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

Aynı bölgede salatalık ve domates toplayan işçilerle de bir süre sohbet ederek, yetiştirilen ürünlerin toplanması ve pazarlanması hakkında çiftçilerden bilgiler alan Vali Işık, Bucakkışla karakoluna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Narlıdere köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek köy muhtarı Murat Kozan'dan köyün sorunları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlere Vali Işık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman tarım ve Orman İl müdürü Yusuf Şahinbaş, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram katıldı.