Van'da "anne sütünün önemi ve emzirme" konulu etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Van'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yeni Doğan Ünitesi'nde düzenlenen etkinlikte anne ve anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Başhemşire Leyla Meral, emzirmenin anneler ve bebekler için önemli bir konu olduğunu söyledi.

Anne adaylarına, anne sütünün önemini, doğru emzirme yöntemlerini, prematüre bebeklerin bakımı gibi konularda bilgiler verdiklerini belirten Meral, "Kemik, kas, zeka gelişiminde önemli bir rol üstlenen anne sütü, bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklara karşı bebekleri koruyor. Sağlık çalışanlarımız burada aynı zamanda annelere danışmanlık hizmeti veriyor." dedi.

Etkinliğe katılan annelere çeşitli hediyeler verildi.