Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatının yansıdığı görüntüleri paylaştı. Farklı yaban hayvanlarının yansıdığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden farklı hayvanların fotokapana yansıyan görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kaynak: İHA
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