İki taraf tek doğru!
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikayenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.
Yapımcı: Süreç Film
Yönetmen: Hülya Gezer
Senaryo: Yazıhane
Oyuncular:
Deniz: Burçin Terzioğlu
Mehmet Emir: Salih Bademci
Yasemin: Hazal Türesan
Murat: Cemal Toktaş
Okay: Şahin Irmak
Canan: İmer Özgün
Erdal: Murat Kılıç
Arif: Serkan Tınmaz
Görkem: Efsane Odağ
Doruk: Fatih Berk Şahin
Ahmet: Emir Çubukçu
#Yalancı
Son Dakika › TV › Yalancı - 5. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika