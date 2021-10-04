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Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI - Son Dakika

Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI

04.10.2021 13:54

Son dakika habere göre BURDUR'da, kurak geçen yaz sonrası sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı Yarışlı Gölü'nde, kuş popülasyonu da arttı.

BURDUR'da, kurak geçen yaz sonrası sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı Yarışlı Gölü'nde, kuş popülasyonu da arttı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen yaban hayatının takibi ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Yarışlı Gölü'nün güncel su kuşu popülasyonu tespiti yapıldı. Sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı gölde kuş popülasyonunun da arttığı belirtildi. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nde çalışmalar sonucu 141 kuş türü tespit edildi. Yarışlı Gölü'nde, şu an binlerce angut, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun bulunuyor.

Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI
Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI
Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI
Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI
Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI
Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tamer Yılmaz, YARIŞLI GÖLÜ, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YARIŞLI GÖLÜ'NDE SONBAHARLA KUŞ POPÜLASYONU DA ARTTI - Son Dakika


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