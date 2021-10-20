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"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı" devam ediyor - Son Dakika

"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı" devam ediyor

20.10.2021 15:58

"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı"nda, genel yayın yönetmenliği, e-yayın koordinatörlüğü, çizerlik/illüstratörlük, telif temsilciliği, grafik tasarımcılığı, grafik uygulama uzmanlığı ve muhakkiklik mesleklerinin ulusal standartları belirlenecek.

"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı"nda, genel yayın yönetmenliği, e-yayın koordinatörlüğü, çizerlik/illüstratörlük, telif temsilciliği, grafik tasarımcılığı, grafik uygulama uzmanlığı ve muhakkiklik mesleklerinin ulusal standartları belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayıncılık alanındaki mesleklerin ulusal standartlarının hazırlanmasını sağlamak üzere düzenlenen "Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı", Atlas 1948 Sineması'nda devam ediyor.

Çalıştayın ikinci gününde verilen resepsiyona konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Söz uçar, yazı kalır." sözünün önemine işaret ederek, kültürün yayıncılara emanet olduğunu söyledi.

Demircan, insanoğlunun her defasında kendini yeniden inşa etme sürecine girdiğini belirterek, "Herkes bir alem. Herkes sorularının cevaplarını arıyor ve bunu da ancak okuyarak öğreniyor. Bugün de anlamlı bir gün, mesleki standartlarımızı yukarıya çekmek adına. Bu çalıştay sonucunda ortaya çıkan çıta ülkemize, kültürümüze, evlatlarımıza, geleceğimize, sanatımıza ruh, hayat verecek ve o çıta bizi var edecek." dedi.

Müfredatlar güncellenecek

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki çalıştayda illüstratörlük, grafik tasarımcılık, grafik uygulama uzmanlığı, genel yayın yönetmenliği, telif temsilciliği, e-yayın koordinatörlüğü ve muhakkiklik olmak üzere yayıncılık alanında 7 mesleğin tanımlamasının yapılacağını söyledi.

Beyoğlu, daha önce başka kurum ve kuruluşlar tarafından yayıncılık alanında 4 mesleğin tanımlamalarının yapıldığını aktararak, "Ulusal meslek standartlarının tanımlanması, hem yayıncılık sektöründe insan kaynağı kalitesinin artırılması hem de mesleki niteliğin derinleşmesi, dolayısıyla da kültürel ve iktisadi kalkınmamıza katkı sağlaması bakımından çok büyük önem taşıyor. Bu süreç, içerik ve ürün kalitemizin çok daha yüksekte olmasını sağlayacak." diye konuştu.

İçerik üretiminin artmasından sonra uluslararası kültürel ihracatın da artacağına dikkati çeken Beyoğlu, şunları kaydetti:

?"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı'nı tamamlayıp ulusal meslek standartları yetkili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu ile sonuçları resmileştirdikten sonra özellikle yüksek eğitim, öğretim kurumlarımız, üniversitelerimiz bu standartlar çerçevesinde müfredatlarını güncelleyecekler ya da yeni eğitim programları oluşturacaklar. Bu total olarak yayıncılık sektöründe mesleki yeterliliğin daha üst düzeye taşınması, insan kaynağı kalitemizin mevcudun üzerine çıkması, dolayısıyla da içerik kalitemizin artması anlamına geliyor. Bu açıdan çalıştaya çok önem veriyoruz."

Taner Beyoğlu, çalıştay öncesi ve esnasındaki çalışmaları, yayıncılık meslek örgütleri, dernekler, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak sürdürdüklerini belirterek, onların katkılarının bu süreçte çok değerli olduğunu vurguladı.

"Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı", 24 Ekim'de sona erecek.

Ahmet Misbah Demircan, Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı' devam ediyor - Son Dakika


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